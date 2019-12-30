التعرق الليلي الشديد.. أسباب تدق ناقوس الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني بعض الأشخاص من التعرق الشديد ليلا دون أن يعلموا ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الأمر.

ولتوضيح أسباب التعرق الليلي قال المركز الألماني للتوعية الصحية إنه قد تكون هناك أسباب خطيرة لهذا الأمر تتمثل في أمراض الأيض كداء السكري ومشاكل الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم "اللوكيميا".

وأوضح المركز أن هناك أسبابا أخرى غير خطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة قبل النوم أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي أو أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.

وأشار إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.

