السجن 3 سنوات لعالم عدّل جينات طفلتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة صينية بالسجن 3 سنوات على عالم الأحياء الصيني هي جيانكوي، الأستاذ الجامعي السابق الذي عدّل في جينات طفلتين توأم خلال مرحلة الأجنة.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن محكمة في شينزين قضت أيضاً بتغريم الأستاذ الجامعي 3 ملايين يوان بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة. وعاقبت المحكمة أيضاً شخصين آخرين متورطين في القضية بالسجن عامين لأحدهما والآخر 18 شهرًا. وتقترح الصين وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتعديل الجينات بعد تلك الواقعة، وفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

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