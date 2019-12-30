فيديو معلوماتى.. أطعمة تقلل فرص الإصابة بانسداد شرايين القلب أبرزها الشوفان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بأمراض القلب تعد من الأمور التي تؤرق الكثيرون، وخاصة في حالة أن هذا الشخص لديه تاريخ وراثي للإصابة بهذا المرض، والأكثر شيوعا في أمراض القلب هو التعرض للإصابة بانسداد الشرايين، وللحفاظ علي صحة القلب والحد من التعرض والإصابة بهذا الأمر نقدم فى الفيديو المعلوماتى التالى الأطعمة التى تحميك، وتقلل فرص الإصابة، وذلك وفقا لموقع " thehealthy." الذي أكد أن القاتل رقم واحد في الولايات المتحدة هو مرض القلب. - الشوفان: من الأطعمة الغنية بالألياف ويساهم فى تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم. Advertisements - الفاصوليا: تعد مصدرا كبيرا للألياف القابلة للذوبان، وتحتوى على مضادات الأكسدة وتقلل الإصابة بأمراض القلب. - العدس: ملىء بالبروتين ويحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. الأسماك: تحتوى على أحماض أوميجا 3 المهمة لصحة الدماغ، والقلب أيضا، وأهمها السلمون والماكريل.

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