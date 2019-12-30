شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الحمل هو حالة تحدث بعد الأسبوع العشرين فقط، فتصاب المرأة المصابة بتسمم الحمل بـ ارتفاع ضغط الدم والبروتين في بولها، وغالبًا ما يحدث تورم في الساقين أو اليدين أو الوجه أو الجسم بالكامل. عندما يصبح تسمم الحمل شديدًا ، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة للأم والجنين.

ووفقا لموقع "healthline" لا يزال الخبراء غير متأكدين تمامًا من أسباب تسمم الحمل، لكن الأبحاث الحديثة قدمت بعض الأدلة الجيدة، أفضل فرضية هي أن تسمم الحمل يحدث عندما لا تثبت المشيمة نفسها بعمق كما هو متوقع داخل جدار الرحم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ما الذي يسبب هذا الإرساء غير الطبيعي غير واضح، لكنه قد يتأثر بجينات الأم أو الأب أو الجهاز المناعي للأم، والظروف الطبية التي قد تواجهها الأم، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

بغض النظر عن سببها، تؤدي التشوهات المبكرة في تكوين المشيمة إلى تغييرات تؤثر فيما بعد على الأوعية الدموية وغيرها من الأعضاء، يمكن أن تضيق الشرايين في جميع أنحاء الجسم ، ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن أن تصبح المشيمة "متسربة"، ما يسمح للبروتينات أو السوائل بالتسرب عبر جدرانها، ما يؤدي إلى تضخم الأنسجة.

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في تسمم الحمل، تؤدي التغيرات في الشرايين إلى تقليل تدفق الدم إلى الجنين والمشيمة وإلى كليتي المرأة والكبد والعينين والدماغ والأعضاء الأخرى.

الشروط التالية تزيد من احتمالية إصابة المرأة بتسمم الحمل:

ارتفاع ضغط الدم المزمن، بدانة، داء السكري، مرض الكلي.

الحمل المتعدد: التوائم، أو التوائم الثلاثة، أو عدد أكبر من المضاعفات (تحتوي حالات الحمل هذه على أنسجة مشيمة أكثر، وهذا يشير إلى أن المشيمة أو الأشياء التي تنتجها قد تلعب دورًا).

أعراض تسمم الحمل

قد لا تلاحظ أي امرأة مصابة بتسمم الحمل المعتدل أي أعراض ، أو قد يكون لديها فقط تورم خفيف في اليدين أو القدمين، ومع ذلك، فإن معظم النساء الحوامل لديهن درجة من التورم في القدمين لذلك ليس كل تورم يشير إلى تسمم الحمل.

يمكن أن تشمل أعراض تسمم الحمل الشديد:

صداع الراس، التغييرات البصرية، الغثيان وآلام البطن وعادة في الجزء العلوي من البطن، صعوبة في التنفس .

عندما يكون تسمم الحمل شديدًا فقد يتسبب في حدوث نوبات غالبًا ما تكون نوبات معممة مع فقدان الوعي وحركات الرجيج في الذراعين والساقين، أثناء النوبة ، قد تفقد المرأة السيطرة على المثانة أو الأمعاء.