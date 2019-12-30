تعرف على الفاكهة التي تمنحك جسم أحلامك!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

عندما نسعى إلى الحصول على جسم نحيل ورشيق، نتناول تفاحة بدلاً من قطعة قالب حلوى من الشوكولاتة. في الحقيقة، ترتكز خسارة الوزن على تحديد واختيار نوعية الأطعمة. وقد اكتشف باحثون من جامعة هارفرد الدور الذي تضطلع به بعض الفاكهة في خسارة الوزن والمحافظة على وزن مناسب طوال السنين. بحسب هؤلاء، تعتبر مادة الفلافنوييد الموجودة في بعض الخضار والفاكهة والتي تعطيها اللون، التي تمنع اكتساب الوزن. بفهم تأثير بعض الفاكهة على الوزن، فحص الباحثون المعطيات الغذائية لـ 124086 رجلاً وامرأة لمدة 24 سنة.



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كما قاسوا كمية تناولهم لسبعة أنواع من الفاكهة التي تحتوي على الفلافنوييد، إضافة إلى وزنهم. وقد تبين تالياً أنّ الذين كانوا يتناولون الكثير ودائماً من الفلافنوييد، ولا سيّما بعض الأنواع منها كالـ Anthocyane، flavonoïdes polymers أو الـ flavonol، لم يختلف وزنهم مع مرور السنوات. كلّ قطعة من هذه الفاكهة تتوافق مع ما بين 70 و100 غرام من وزن أقلّ من المعدّل على مدى أربع سنوات. لا يجب الاستخفاف بهذا الرقم لأنه يؤثر في حياة الإنسان. تناول خمس قطع من الفاكهة أكثر من المعدل في اليوم مثلاً، يجعلك تخسر 500 غرام كلّ أربع سنوات. نعرف مسبقاً أنه يجب تناول خمس أنواع من الفاكهة والخضار يومياً من أجل المحافظة على صحة جيدة.

من الآن فصاعداً أصبح بإمكاننا القول أنّ تناول هذه الفاكهة والخضار التي تحتوي على الفلافنوييد، تساعدنا في خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق على مدى السنين. تجد الفلافنوييد في أطعمة عدة من بينها التفاح، التوت، الشاي، البصل، زيت الزيتون، الثوم، الفاكهة الحمراء كالكرز والفراولة، العنب ومشتقاته وغيرها.