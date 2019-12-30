شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب لالتهاب الحلق.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

التهاب الحلق هو التهاب مؤلم يتراوح ما بين الشعور بحرقة في الحلق وصعوبة البلع، وحتى عدم القدرة على بلع اللعاب, وطبقاً لموقع NHS التهابات الحلق عادة ما تسببها الفيروسات مثل البرد والإنفلونزا.



التهاب الحلق الناتج عن الفيروسات

التهاب الحلق الذي تسببه الفيروسات عادة ما ينتهي خلال 3 إلى 7 أيام، وفي هذه الحالة يكون استخدام المضادات الحيوية بلا فائدة تذكر سوى التعرض لآثارها الجانبية مثل الطفح الجلدي والغثيان وآلام البطن، والإسهال.

التهاب الحلق الناتج عن البكتيريا

عادة لا يصاحب هذا النوع من الالتهاب سيلان الأنف أو السعال، ويظهر في شكل التهاب اللوزتين، وأحياناً التهاب اللحمية ولسان المزمار واللهاة.

التهاب الحلق أحياناً ينتج عن بكتيريا المكورات العقدية، في هذه الحالة فإن أعراض التهاب الحلق قد تتطور من 2 إلى 5 أيام بعد التعرض، وفي هذه الحالة يقوم الطبيب بإجراء اختبار بكتيريا الحلق من خلال مسحة سريعة، إذا كانت إيجابية، سوف يصف الطبيب مضاداً حيوياً.

السبب الرئيسي لعلاج بكتيريا الحلق هو منع الحمى الروماتيزمية من إحداث مضاعفات خطيرة في القلب، لذا يجب عليك إتمام دورة كاملة من المضادات الحيوية لمنع الحمى الروماتيزمية، على الرغم من أنك قد تشعر بتحسن في وقت أقرب من ذلك بكثير، ويمكن العودة إلى العمل أو المدرسة بعد تناول المضادات الحيوية لمدة 24 ساعة، ولكن يجب العودة للفحص إذا كان الألم أو حمى الحلق لا تتحسن بعد 48 إلى 72 ساعة من العلاج.

أسباب أخرى لالتهاب الحلق

1- تهيج الحلق قد يكون سببه انخفاض نسبة الرطوبة، والتدخين وتلوث الهواء والصراخ، أو تسرب قطرات الأنف إلى أسفل الجزء الخلفي من الحلق، التنفس عن طريق الفم عندما يكون لديك حساسية أو انسداد في الأنف.

2- حمض المعدة الذي يصل إلى الحلق ضمن أعراض مرض الارتداد المعدي المريئي أو السعال، قد يكون أيضاً أحد المسببات.

حقائق عن التهاب الحلق

1- المشروبات الباردة لا تسبب التهاب الحلق

في الحقيقة المشروبات الباردة والمثلجة تساعد في تقليل الالتهاب، وبالتالي تقليل الألم ولذلك ينصح بها الأطباء لمن أجرى عملية التهاب اللوزتين، لكن تجنب تلك التي تحتوي على الألبان لأنها تزيد سماكة المخاط وقد تجعل الحالة أسوأ.

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2- الطقس البارد لا يسبب إلتهاب الحلق غالباً

معظم حالات إلتهاب الحلق تكون أعراضاً بكتيرية أو فيروسية و ليست لها علاقة ببرودة الجو و إن كان يعتقد أن التغير المفاجيء في درجات الحرارة مثل الخروج من جو المكيف إلى الأجواء الحارة أو العكس قد يسبب لك المشاكل.

3- كيف نتجنب التهاب الحلق؟

يمكن التقليل من احتمالات الإصابة بالتهاب الحلق من خلال غسيل اليدين والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المكان، خصوصاً إذا كان هناك شخص مصاب بالمرض في المكان.

كيف تعتني بنفسك عند الإصابة بالتهاب الحلق

يعتمد العلاج في حالة التهاب الحلق على المسبب، وقد يزول التهاب الحلق مع الوقت إذا كان المسبب فيروسي وهو الأكثر شيوعاً، أما إذا كان المسبب بكتيري فقد تحتاج إلى تناول مضادات حيوية تحت إشراف طبيب مختص، لكن بصفة عامة الوصفات التالية ستساعدك على الشعور بتحسن كبير.

1- الغرغرة بالماء والملح: قم بإذابة 100 جرام من الملح في كوب دافئ من الماء واستخدمه كغرغرة عدة مرات في اليوم لتقليل الألم.

2- يمكن للأطفال والكبار مص أقراص البستيليا وهي أقراص محلاة توجد في الصيدليات لعلاج الْتهابات الحلق البسيطة.

3- تجنب تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية.

4- شرب كثير من المشروبات الساخنة مثل الشاي بالعسل والليمون والحساء الساخن.

5- على عكس الشائع لا بأس بالمشروبات الباردة أيضاً لتقليل الألم والالتهاب.

6- امتنع عن التدخين أو الجلوس مع مدخنين.

7- البخار وحمام البخار الساخن أيضاً قد يساعد في علاج التهاب الحلق.

8- يمكنك في بعض الحالات تناول بعض الأدوية مثل الأيبوبروفين وغيرها، ولكن تحت إشراف طبيب.

وختاماً نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة مفيدة لك عزيزي القارئ، وتتمنى دوام الصحة للجميع.