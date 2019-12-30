شكرا لقرائتكم خبر عن المياه البيضاء قد تصيب الأطفال أيضا.. كيف تكتشف إصابة طفلك بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الاعتقاد السائد بأن المياه البيضاء تصيب البالغين فقط، الان انه من المحتمل أن يصاب الأطفال أيضًا به، فقد يمكن أن يكون لإعتام عدسة العين ، التسبب فى وجود منطقة غائمة في العدسة، أو رؤية ضبابية أو حتى منع الرؤية تمامًا، وفقا لموقع "allaboutvision" يمكن أن يوجد إعتام عدسة العين في عين واحدة للطفل أو في كل منهما.

يمكن أن تختلف الأسباب وراء إصابة إعتام عدسة العين بطفلك:

1 - يمكن أن يولد الطفل بإعتام عدسة العين ، والتي يشير إليها الأطباء عمومًا باسم " العيب الخلقي" مما يعني أن العدسة لم تتشكل بشكل صحيح أثناء الحمل.

2 - يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين الخلقي أيضًا أثناء الحمل ، حيث يمكن أن تصاب الأم بالتهابات مثل الحصبة ، والهربس ، والأنفلونزا ، والزهري.

3 - إعتام عدسة العين الخلقية يمكن أيضا أن يكون سبب مشكلة الكروموسومات مثل متلازمة داون في بعض الأحيان.

4 - قد تكون حالة وراثية ، مما يعني أن الطفل قد يحصل عليها من والدته أو والدها.

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يمكن الحصول على إعتام عدسة العين أيضًا ، وهذا يعني أنه يمكن للطفل أيضًا تطويرها بعد الولادة بسبب العديد من الأسباب المحتملة مثل:

إصابة العين.

مضاعفات مشاكل العين.

التعرض للعلاج الإشعاعي.

حدوث عدوى.

أمراض الأيض مثل مرضى السكر.

التعرض لصدمة.

التهاب.

التفاعلات الدوائية.



كيف يمكن معرفة إصابة الطفل؟ كيف يمكن معرفة إصابة الطفل؟

لا يتم دائمًا التعرف على إعتام عدسة العين بشكل واضح ، ولكن عندما يكون ذلك ممكنًا ، فإنها تظهر مثل بقعة بيضاء أو رمادية أو انعكاس داخل العين.

من الضروري إجراء فحص منتظم لرؤية الطفل للكشف عن إعتام عدسة العين في أقرب وقت ممكن، ويبدأ فحص الرؤية الأولي بالطفل حديث الولادة، وتستمر الاختبارات المنتظمة خلال فترة الطفولة.

وتعد الفحوصات ضرورية أيضًا لأن الأطفال لا يمكنهم شرح مشاكل الرؤية أو حتى تحديدها، فيجب أن يكون الفحص الأول للعينين عند الولادة ، والذي يتم عادةً بواسطة طبيب الأطفال.

وإحدى طرق الملاحظة هي أنه عندما يبلغ عمر الطفل 3 أشهر ، يجب أن يكون قادرًا على تتبع الأشياء بالعينين، إذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب الاتصال بأخصائي طب العيون للأطفال.

العلاج من خلال الجراحة

العلاج لإزالة المياه البيضاء يكون من خلال إجراء عملية جراحية فقط. ومع ذلك ، إذا كان إعتام عدسة العين صغيرًا ولا يؤثر على رؤية الطفل ، فقد لا يحتاج إلى إزالته، ويعتمد الوقت الأمثل حول موعد إجراء العملية الجراحية على الكثافة وموقع التعتيم ، وهو قرار من الأطباء لتمكين التطور البصري الطبيعي ، ومنع الحول وكذلك العمى ، يجب إجراء جراحة الساد في أسرع وقت ممكن.