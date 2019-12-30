شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماهى عدوى المكورات العنقودية الذهبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكورات العنقودية هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى في جسمك، وتنتج عن بكتريا "Staph"، وهي بكتيريا شائعة موجودة على جلد معظم الناس، وغالبا ما لا تسبب المرض، كما أن أكثر من 30 نوعًا من بكتيريا المكورات العنقودية تسبب التهابات، ولكن النوع الأكثر شيوعًا من العدوى الناجم عن المكورات العنقودية الذهبية، فإذا تمكنت هذه البكتيريا من الوصول إلى الجسم، إما من خلال جرح على الجلد أو عن طريق الجهاز التنفسي، يمكن أن تسبب التهابات خطيرة، فى السطور التالية نتعرف على عدوى المكورات العنقودية الذهبية، وفقاً لموقع emedicinehealth.

س: من الأكثر عرضة لعدوى المكورات العنقودية؟

في حين أن أي شخص يمكن أن يصاب بعدوى العنقوديات العنقودية، فإن بعض الحالات تعرض الأشخاص لخطر أكبر بما في ذلك:

-الأطفال حديثي الولادة.

-النساء المرضعات.

-مرضى السكري.

-أمراض الأوعية الدموية أو الرئة.

-السرطان.

-ضعف الجهاز المناعي.

-الإصابات الجلدية.

-شقوق جراحية.

-استخدام القسطرة في الوريد.

س: ما هي علامات وأعراض عدوى المكورات العنقودية؟

تشمل أعراض مرض المكورات العنقودية في الجلد خراجات مليئة بالقيح (وتسمى أيضًا الدمامل)، الألم، تورم، احمرار في منطقة العدوى، جنبا إلى جنب مع تصريف القيح.

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إذا كانت عدوى المكورات العنقودية في الدم (تسمى تجرثم الدم أو تعفن الدم)، فقد تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة وانخفاض ضغط الدم.



بكتيريا المكورات العنقودية

س: ما هي أنواع الأمراض التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية؟

المكورات العنقودية تسبب العديد من أنواع مختلفة من الالتهابات، تسبب معظم الالتهابات التهابًا موضعيًا أو جيوبًا للعدوى تعرف باسم الخراجات.

الالتهابات الجلدية السطحية مثل القوباء (تقشر الجلد) أو التهاب النسيج الخلوي (التهاب في طبقات الجلد) هي الأكثر شيوعًا.

-يمكن أن تصاب النساء المرضعات بعدوى المكورات العنقودية من سرطان الثدي تسمى التهاب الضرع، والتي يمكن أن تطلق البكتيريا في حليب الأم.

-بكتيريا المكورات العنقودية في الرئتين يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي. عندما تدخل عدوى المكورات العنقودية إلى العظم يمكن أن تسبب التهاب العظم والنقي.

يمكن أن تصيب عدوى المكورات العنقودية في الدم أيضًا صمامات القلب أو القلب (التهاب الشغاف).

- إذا دخلت عدوى المكورات العنقودية الذهبية (Staph) إلى مجرى الدم ، فإنها يمكن أن تنتشر إلى أعضاء أخرى وتسبب التهابات حادة وتهدد الحياة (تجرثم الدم أو تعفن الدم)، يمكن أن يؤدي تعفن الدم إلى حدوث صدمة أو فشل متعدد الأعضاء ، مما قد يؤدي إلى الوفاة بسرعة.



عدوى المكورات العنقودية

س: ما علاج المكورات العنقودية؟

يعتمد علاج عدوى العنقوديات العنقودية على موقع العدوى وشدتها، يمكن علاج التهابات الجلد البسيطة بمراهم مضاد حيوي موضعي أو بالمضادات الحيوية عن طريق الفم.

- يتم علاج الخراجات عمومًا بالجراحة.

-عادة ما يتم علاج الالتهابات الشديدة في مناطق واسعة من الجلد أو أعضاء الجسم الأخرى أو مجرى الدم بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.