وصفات فعالة جداً وسهلة للتخلص من ألم عرق النسا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

هذه خمس وصفات للتخلص من ألم عرق النسا.



• ضمادة مضادة للألم

ذوّبوا 500 غ من الدهن فوق قدر من الماء المغلي (بان ماري)

غمّسوا فيه ورقة ملفوف نيئة

ضعوها على المنطقة التي تؤلمكم

حضروا أيضاً مغاطس ساخنة ثم استلقوا في السرير

• خففوا الضغط عن العصب

حركة فعّالة جدًا لتخفيف ألم عرق النساء:

تمددوا على ظهركم ومدّوا رجليكم. إرفعوا الرجل التي تؤلمكم وضعوها فوق الرجل الأخرى. عليكم أن تشعروا بتفكك في أسفل الظهر وفي عضلات هذه المنطقة.

• حركة أخرى لتخفيف الضغط عن العصب

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تخفيف الألم

هذه الحركة تسمح بتخفيف حدة الألم وتوفر شعورًا بالارتياح لكي تتحمّلوا نوبة قوية لعرق النسا:

تمددوا على ظهركم واثنوا رجليكم

امسكوا ركبتيكم بين يديكم وارفعوهما باتجاه بطنكم بقدر ما استطعتم (من دون ان تؤلمكم) وتنفسوا في الوقت عينه.

كرروا الحركة 10 مرات وإذا تحليتم بالشجاعة كرروها مرتين أو ثلاثة في اليوم

• ضمادة أخرى مجربة

إذا كنتم تعانون من نوبة عرق النسا أو من آلام المفاصل حضروا ضمادات بواسطة أوراق القرّاص الخضراء المنقوعة بالماء الساخن.

• مضاد طبيعي للالتهاب

مضاد للالتهاب طبيعي آخر فعال ويحارب الآلام المتعلقة بعرق النسا وهو زيت البابونج المستخدم في التدليك.

سخّنوا فوق الماء المغلي (بان ماري) لمدة ساعتين 50 غ من أوراق البابونج و500 ملل من زيت الزيتون الصافي الناتج عن العصرة الأولى.

ضعوا الخليط في قنينة من الزجاج وأغلقوها بإحكام وضعوا علامة عليها.

عرّضوا الزجاجة للشمس لمدة يومين ورجّوها من وقت إلى آخر.

صفوا الخليط واحفظوه في مكان بارد وبعيد عن أشعة الشمس.