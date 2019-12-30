شراب يساعد على ازالة دهون البطن

الإثنين 30 ديسمبر 2019

يعتبر السبب الرئيسي لتراكم الأنسجة الدهنية الزائدة حول منطقة البطن هو عارض الأمعاء الكسولة. فهو يبطئ عملية التنظيف من السموم من الجسم. يقول اختصاصيو التغذية أن الحل لهذه المشكلة بسيط جداً. الحل هو في شراب تعدينه في البيت، تشربينه كبديل عن الفطور. وهو سهل وبسيط.



شراب تنزيل الوزن

المكونات

125 غ من الفجل

3 ليمونات حامضة (قبل أن تستخدميها، عليك وضعها مدة 10 دقائق في وعاء مليء بالماء تضيفين إليه ملعقة كبيرة من الخل وذلك لإزالة المبيدات التي ترش بها المزروعات)

3 ملاعق كبيرة من العسل.

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التعليمات

ضعي الفجل في الخلاط الكهربائي واخفقي جيداً. ومن ثم قطعي الليمونات الحامضة الى شرائح ( لا تقشريها) ، أزيلي البزور منها وأضيفيها إلى الخفاق الكهربائي. اخفقي من جديد حتى تحصلي على شراب متجانس. بعد ذلك أضيفي ثلاث ملاعق من العسل واخفقي من جديد.

ملاحظة تأكدي من أن تبقي المزيج في مرطبان زجاجي وأن تحفظيه في البراد.

كيفية أخذه؟

أنت بحاجة إلى أخذ ملعقة كبيرة منها مرتين باليوم مدة 3 أسابيع.

إذا كنت تريدين أن تخسري الوزن بسرعة وبفعالية أكبر، فالحل هو في هذا الشراب .