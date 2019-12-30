- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شراب يساعد على ازالة دهون البطن والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
يعتبر السبب الرئيسي لتراكم الأنسجة الدهنية الزائدة حول منطقة البطن هو عارض الأمعاء الكسولة. فهو يبطئ عملية التنظيف من السموم من الجسم. يقول اختصاصيو التغذية أن الحل لهذه المشكلة بسيط جداً. الحل هو في شراب تعدينه في البيت، تشربينه كبديل عن الفطور. وهو سهل وبسيط.
شراب تنزيل الوزن
المكونات
125 غ من الفجل
3 ليمونات حامضة (قبل أن تستخدميها، عليك وضعها مدة 10 دقائق في وعاء مليء بالماء تضيفين إليه ملعقة كبيرة من الخل وذلك لإزالة المبيدات التي ترش بها المزروعات)
3 ملاعق كبيرة من العسل.
التعليمات
ضعي الفجل في الخلاط الكهربائي واخفقي جيداً. ومن ثم قطعي الليمونات الحامضة الى شرائح ( لا تقشريها) ، أزيلي البزور منها وأضيفيها إلى الخفاق الكهربائي. اخفقي من جديد حتى تحصلي على شراب متجانس. بعد ذلك أضيفي ثلاث ملاعق من العسل واخفقي من جديد.
ملاحظة تأكدي من أن تبقي المزيج في مرطبان زجاجي وأن تحفظيه في البراد.
كيفية أخذه؟
أنت بحاجة إلى أخذ ملعقة كبيرة منها مرتين باليوم مدة 3 أسابيع.
إذا كنت تريدين أن تخسري الوزن بسرعة وبفعالية أكبر، فالحل هو في هذا الشراب .
كانت هذه تفاصيل خبر شراب يساعد على ازالة دهون البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.