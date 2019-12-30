الإثنين 30 ديسمبر 2019

الكثير من الناس لا يعرفون ما سر سيلان اللعاب من فمك أثناء النوم ، وما هي المشاكل التي يتعرض لها البعض أثناء نومهم والتي تسبب لهم الإحراج .



ويقول العلماء والأطباء أن هذه الحالة لسيلان اللعاب من فمك ، تعود إلى عدة أسباب موضعية في الفم والأسنان.

وينصح بعض الأطباء بسرعة استشارة طبيب الأسنان لمعرفة إذا كان هناك أسباب، داخل الفم والتي تسبب سيلان اللعاب ، ويرجع سبب سيلان اللعاب ألى الآتي:

أولاً: أن يكون سبب سيلان اللعاب من الفم مشكلة في الأسنان ، بمعنى أن هناك بروز لبعض الأسنان الأمامية ، فيكون الفم مفتوح أثناء النوم بذلك يؤدي إلى سيلان اللعاب ، ويمكنك أن تكتشفه بنفسك.

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ثانيًا: أن يكون سبب سيلان اللعاب متعلق بالأنف والجيوب الأنفية ، أو الحساسية والتهابات الأنف، حيث يقوم الشخص بالتنفس من فمه أثناء النوم دون أن يشعر ، لذا يفضل أن تذهب لاختصاصي أنف وأذن وحنجرة .

ثالثًا: أن يكون سبب سيلان اللعاب مشكلة في إفرازات الغدد اللعابية من الفم ، ويمكن ان تزيد إفرازها عن الطبيعي ، لذلك يفضل أن تراجع طبيبك لإعطائك العلاج المناسب.

رابعًا: أن يكون سبب سيلان اللعاب بوجود بعض الطفيليات بالأمعاء مثل( ديدان الأسكاريس) وهي التي تتسبب في خروج هذا اللعاب أثناء النوم.

خامساً: أن يكون سبب سيلان اللعاب أن هناك ارتخاء في بعض العضلات المحيطة بالفم بحيث إنها تفتح الفم تلقائياً بعد النوم ويسيل اللعاب.