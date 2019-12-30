إن كنت من المدخنين احمي نفسك بهذه الأطعمة !

الإثنين 30 ديسمبر 2019

يستنزف التدخين الفيتامينات والمعادن الأساسية من الجسم، فيصبح جسم المدخّن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. يمكن للمدخنين تحسين مستوى الفيتامينات عن طريق أكل المزيد من الفواكه والخضروات، وتحديدًا الأطعمة الغنية بفيتامينات د وسي وإي، إلى جانب مجموعة من المعادن. تساعد الجرعات العالية من هذه الفيتامينات على الوقاية من أمراض السرطان، وتأخير الإصابة بأمراض القلب، لكنها لا تحمي من الآثار الجانبية الأخرى للتدخين.



فيتامين إي يمنع تراكم الدهون على جدران الشرابين، يوجد الفيتامين في زيت عباد الشمس والمكسرات والفول السوداني والذرة الصفراء والبطاطا الحلوة وصفار البيض أطعمة فيتامين سي. يحتاج المدخن أضعاف الجرعة التي يحتاجها غير المدخن من فيتامين سي، لتجنب أمراض القلب والشرايين. على المدخن تناول المزيد من البروكلي والفلفل الأحمر والأخضر والقرنبيط والملفوف والقرع والبطاطس. لزيادة مدخلات الجسم من الفيتامين يُنصح بأكل بعض هذه الأطعمة نيئة.

أطعمة فيتامين إي. بحسب مجلة التغذية السريرية تقل مستويات البلازما في أجسام المدخنين عن غيرهم، وفي حال نقص مستويات فيتامين إي الذي يحمي من الجذور الحرة تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان. كذلك يُعتقد أن فيتامين إي يمنع تراكم الدهون على جدران الشرابين. يوجد فيتامين إي في زيت عباد الشمس والمكسرات والفول السوداني والذرة الصفراء والبطاطا الحلوة وصفار البيض.

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فيتامين د والكالسيوم. للتدخين آثار سلبية على التمثيل الغذائي للكالسيوم وفيتامين د. يحتاج المدخن إلى شرب الحليب وأكل الجبن واللبن الزبادي، وشُرب عصير البرتقال لتحسين امتصاص الكالسيوم. يعتبر فيتامين د عنصراً ضرورياً كي يتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء.

الألياف والكاروتينات. يزيد التدخين من مستويات الأكسدة والجذور الحرة في الجسم، ويتتطلب مواجهة ذلك زيادة كمية المواد الكيميائية النباتية في الطعام، مثل الكاروتينات، وهي مواد مضادة للأكسدة. يتقلل الكاروتينات من مخاطر الإصابة بالسرطان. للحصول على المواد المضادة للأكسدة تحتاج إلى أكل الفواكه مثل العنب والمانجو والبابايا والفراولة والبرتقال والشمام، والخضروات الزاهية مثل الجزر والطماطم والفلفل الأحمر والبرتقالي.

الدهون الصحية. يقلل التدخين من مستويات الكولسترول الجيد في الجسم، ويتطلب ذلك تناول الدهون الصحية التي تعزز مستويات هذا النوع من الكولسترول لتفادي أمراض الشرايين. تناول الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية.