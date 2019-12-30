شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد أساسية لطعام آمن وصحي خالٍ من البكتيريا! والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 لضمان حياة سليمة لك ولعائلتك، هناك العديد من القواعد الأساسية التي يجب أن تتبعيها، خاصة أثناء تحضير الطعام، في المطبخ للمحافظة على صحة جيدة وإبعاد شبح الأمراض والبكتيريا، وهي:

1- حافظي على نظافة يديك واغسليهما جيداً قبل البدء بتحضير الطعام. 2- احرصي على وضع الأطعمة في البراد كالحليب والسلطة واللحوم، لأنها تحتاج الى درجة حرارة منخفضة لئلا تتكاثر فيها البكتيريا. 3- لا تضعي المأكولات الساخنة في الثلاجة قبل تبريدها. Advertisements 4- اغسلي الخضار والفواكه جيداً بالماء والمعقم قبل تناولها. 5- اطهي اللحوم جيداً (خصوصاً لحم البقر) لقتل البكتيريا التي تحتوي عليها. 6- احفظي البيض دائماً في البراد. 7- ذوّبي الطعام المثلج في المايكروويف.

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