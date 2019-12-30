شكرا لقرائتكم خبر عن اليك طريقة صنع بلسم طبيعي للشعر والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 اليك وصفتان تساعدك للتخلص من الشعر المجعد والتمتع بشعر صحي وجميل.

المكونات 15 مل من زيت الجوجوبا. 15 مل من زيت اللوز الحلو. 7 مل من الجليسرين. 10 قطرات من زيت الروزماري (أو الزيت المفضل إليكِ). فنجان من الماء . Advertisements تخلط المكونات في زجاجة سبراي وتستخدم على الشعر المجعد الجاف أو المبلل ويمشط الشعر بعدها دون الحاجة لاستخدام أدوات التمليس الحرارية أو كريمات الفرد. بلسم لتغذية الشعر بفيتامين E: 15 كبسولة من فيتامين E 1/4 كوب من زيت جوز الهند. تفرغ محتويات 15 كبسولة من فيتامين E ويضاف إليها 1/4 فنجان من زيت جوز الهند ويعبأ الخليط في زجاجة نظيفة ويستخدم يومياً، يعمل فيتامين E على تغذية الشعر والتخلص من النهايات المتقصفة وإعطاء لمعة طبيعية للشعر الباهت. يمكنكِ استبدال زيت جوز الهند بالزيت المتوافر لديكِ

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