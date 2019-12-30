الإثنين 30 ديسمبر 2019

يساعد هذا المشروب على تقليل دهون البطن بشكل طبيعي ودون بذل جهد بدني، ويشد البطن وينحت الجسم، ويحفز الجهاز المناعي، ويزيل السموم من الجسم، ويفرغ السموم من الكبد والمعدة.



هذا المشروب الرائع مكوّن من مكونات طبيعية لها خصائص تساعد على فقدان الوزن، ويكفي شربه لعدة أيام لرؤية النتائج.

كيفية إعداد هذا المشروب المذهل

المكونات

كوب من الأناناس المقطع إلى قطع

حبة من الليمون

2 سم من الزنجبيل المبشور

6 أوراق من النعناع

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2 كوب من الماء

الطريقة

اخلطي كل المكونات للحصول على العصير. تناولي هذا المشروب في المساء للحصول على أفضل النتائج. إذا شعرت برغبة في تناول الطعام، تناولي هذا المشروب الذي يحد أيضاً من الشهية بشكل فعال.

الفوائد

جميع مكوّنات هذا العلاج لها فوائد تساعد على فقدان الوزن.

- الأناناس غني بالمعادن (البوتاسيوم، الصوديوم، الحديد، الكالسيوم...) والفيتامينات وخاصة الألياف والبروميلين، مما يجعلها فاكهة رائعة لحرق الدهون.

- يشتهر الليمون بخصائصه التي تساعد على الهضم وتمنع تراكم السموم وتشكل الدهون في الجسم. وينصح بتناول الليمون لإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن.

- على الرغم أن الزنجبيل معروف كمضاد التهاب طبيعي، إلا أنه يساعد أيضاً على فقدان الوزن. فهو فعّال للغاية في تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون الجسم، لأنه يزيد درجة حرارة الجسم. الزنجبيل رائع أيضاً للحد من الشهية وتسهيل الهضم.

- أخيراً، يعرف النعناع بخصائصه المطهّرة التي تساعد على الهضم، وهو يرخي العضلات وينشط الجسم ويشجع التعرق. النعناع غني أيضاً بمضادات الأكسدة ويحتوي على فيتامين E وعلى الحديد.