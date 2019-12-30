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شكرا لقرائتكم خبر عن علاج منزلي يخلصك من آثار الندبات المزعجة نهائياً.. تعرف عليه والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
إن الندبات هي آثار الجروح والخدوش التي أصيب بها الجلد، وهي ما تبقّى من الأنسجة الليفية، التي ساعدت على إصلاحه وحمايته.
إن الندبات تظهر على الجلد بعد الحوادث، لدغات الحشرات، حب الشباب، الحروق، جدري الماء، العمليات الجراحية واللقاحات…
تظهر الندبات بأشكال وأحجام عديدة ، ويمكن ليعضها أن يؤثر على جمال الوجه والجسم وأن يسبب معاناة نفسية لصاحبه.
إن جسم الإنسان قادر على التحكم بالندبات والتي قد تخفّ مع مرور الوقت، لكن ولتسريع عملية الشفاء، يمكنك اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية .
لكن إعلمي أنه لا يوجد بعد تقنية حديثة تقضي كليّاً على الندبات وتخلّصك منها نهائياً وبسرعة لكن بإمكانك وبالصبر والمثابرة والإلتزام بالعلاجات أن تساهمي بتخفيف الندبات الظاهرة وتصغير حجمها .
إليك بعض العلاجات المنزلية التي تخلّصك من الندبات :
1- الأوة فيرا Aloe Vera
الألوة فيرا يعتبر علاج فعّال لإزالة الندبات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم. إنها تعمل بمثابة المطريات الطبيعية للمساعدة في إصلاح تلف الجلد وتعزيز نمو بشرة صحية . وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحسّن نسيج البشرة.
إستخدمي القشرة الخضراء الخارجية واستخرجي منها المادة اللزجة التي تشبه الجل
ضعي الجل على الندبة ودلّكيها في حركات دائرية.
اتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها.
يمكنك تطبيق هلام الصبار مرتين يومياً.
ملاحظة: لا تطبقيها أبداً على الجروح المفتوحة .
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