دراسة:الكافيين مفيد للصحة!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أوضحت نتائج دراسة علمية ان الكافيين الموجود في القهوة لا يسبب خفقان القلب كما يعتقد.



وأجرى علماء من الولايات المتحدة دراسة علمية بينت نتائجها ان مادة الكافيين الموجودة في القهوة والمواد الأخرى فيها لا تسبب خفقان القلب، بل هي على العكس من ذلك مفيدة جدا للصحة.

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ولم يكتشف الباحثون علاقة بين تغير نبضات القلب وتناول المشروبات والمواد المحتوية على الكافيين يوميا (القهوة، الشاي، الشوكولاتة). لذلك يجب إعادة النظر في الاعتقاد السائد من أن القهوة تسبب الخفقان.

فقد تابع الباحثون الحالة الصحية لـ 1388 شخصا لا يعانون من الخفقان ومتوسط اعمارهم 72 سنة، 46 بالمائة منهم رجال والباقون نساء، وذلك باستخدام اجهزة محمولة تسجل عمل القلب خلال 24 ساعة يوميا. وكان 840 منهم يتناولون يوميا موادا محتوية على الكافيين.

وقد استنتج الباحثون ان "تناول القهوة بصورة منتظمة يساعد على خفض احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض أخرى مثل الكآبة والبدانة. كما ان مؤشرات قصور القلب والوفيات بالقلب أقل بين هواة تناول القهوة بانتظام".