أعراض تشير إلى نقص الفيتامينات التي يحتاج الجسم إليها بشكل يومي.. تعرف عليها

الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعدّ الفيتامينات بأنواعها من العناصر الغذائية التي لا يستغني عنها الجسم لأداء وظائفه الحيوية، بالإضافة إلى الحصول على الطاقة والوقاية من الأمراض المختلفة. ويسبب نقص الفيتامنيات في الجسم أعراضاً مختلفة، يمكن للطبيب أن يلاحظها لتحديد المرض والمساعدة في وصف العلاج المناسب، ويمكن الحصول على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم عادة من مصادر غذائية عديدة أهمها الفاكهة والخضار المختلفة.



في ما يلي بعض الأعراض التي تشير إلى نقص بعض أنواع الفيتامينات التي يحتاج الجسم إليها بشكل يومي:

- تشققات زوايا الفم: تشير تشققات زوايا الفم إلى نقص في فيتامين "ب"، خصوصا (ب 2) و(ب 3) و(ب 12) بالإضافة إلى الزنك والحديد، ويجب في هذه الحالة تناول المزيد من سمك السلمون والبيض والتونة والمأكولات البحرية الأخرى، وبالنسبة للنباتيين يمكنهم تعويض نقص هذه الفيتامينات عن طريق تناول العدس والبقول والفول السوداني والطماطم المجففة والسمسم.

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- الطفح الجلدي وتساقط الشعر: تشير هذه الأعراض إلى نقص في الزنك وفيتامين (ب 7) وفيتامين (أ) وفيتامين (د) وفيتامين (أي) وفيتامين (ك)، ولتعويض نقص هذه الفيتامينات والمعادن، ينصح بتناول الفاكهة المجففة وبذور اليقطين والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والأفوكادو وتوت العليق والموز.

- البثور على الخذين والذراعين والساقين: تشير هذه الأعراض إلى نقص في فيتامين (أ) وفيتامين (د)، ويجب على المريض التخفيف من تناول الدهون المشبعة وغير المشبعة، وتناول المزيد من الأسماك وبذور الكتان والفاكهة المجففة والجوز واللوز والجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر.

- الحرقة والحكة والتنميل في الأطراف: تشير هذه الأعراض إلى نقص في فيتامين "ب" خصوصا (ب 6) و (ب 9) و (ب 12)، ويمكن تعويضها عن طريق تناول الهليون والسبانخ والخضار الورقية والبقوليات والبيض والأطعمة البحرية.

- تشنجات وآلام في القدمين والساقين: تشير هذه الأعراض إلى نقص في البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامين (ب)، وينصح في هذه الحالة بتناول الموز والبندق واللوز واليقطين والكرز والتفاح والقرنبيط والملفوف والهندباء والسبانخ.