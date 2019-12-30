شكرا لقرائتكم خبر عن هل سالت نفسك يوما ما فوائد التبرع بالدم؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 دائما ما سمعنا عن مصطلح التبرع بالدم وكثير منا قام بالتبرع بالدم ومعظمنا يعلن ان التبرع بالدم يتم لمساعدة شخص آخر يحتاج لهذا الدم.

هل سالنا انفسنا ما هي فوائد التبرع بالدم ؟؟ فيما يلي تقدم لكم شاشة نيوز جواب هذا السؤال. Advertisements 1: التبرّع بالدم بصورة منتظمة يسهم في ضبط إرتفاع معدلات الضغط والكولستيرول. 2: تقليل خطر الإصابة بالسرطانات والأزمات القلبيّة. 3: خطر الإصابة بالسرطان ينخفض لدى المرضى الذين يتبرّعون بالدماء.

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