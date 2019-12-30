شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أقصى مخاطر صدمات الرأس عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطفال أكثر عرضه للإصابات ويمكن أن تسبب الصدمة في الرأس مشاكل طبية وجراحية مختلفة ، تتراوح من خفيفة إلى شديدة وهناك عدد كبير من الأطفال يموتون ويصاب الكثير منهم بإعاقات دائمة بسبب صدمات الرأس، وغالبًا ما يصطدم الأطفال برؤوسهم عن طريق الخطأ ، مما ينتج عنه نتوءات طفيفة أو كدمات أو جروح في فروة الرأس ، ولكن لا يوجد أي ضرر على الدماغ بداخله. في بعض الأحيان ، تحدث إصابات أكثر خطورة.

ووفقا لموقع webmed يمكن أن تسبب إصابات في الرأس ارتجاج، يتم تصنيف الارتجاج على مقياس من الأول إلى الثالث ، وهذا يتوقف على شدة الأعراض.

الارتجاج من الدرجة الأولى هو النوع الأكثر اعتدالًا ، حيث يستمر الالتباس لمدة 15 دقيقة أو أقل بعد إصابة الرأس، اما مع ارتجاج من الدرجة الثانية ، يستمر الالتباس والأعراض الأخرى لفترة أطول من 15 دقيقة، ارتجاج الصف الثالث ينطوي على أي فقدان للوعي (وفاة) وهو الأكثر حدة.

في معظم حالات الارتجاج ، لا تظهر الأشعة السينية أو فحوصات المخ أي ضرر، لا تسبب الارتجاجات عادة تلفًا طويلًا في الدماغ ، ولكن الارتجاج المتكرر (على سبيل المثال ، أثناء الأنشطة شديدة الخطورة مثل الملاكمة أو كرة القدم) يمكن أن يكون خطيرًا جدًا ، مما يعرض الطفل لخطر تلف خطير في الدماغ.

صدمات رأس الطفولة نادراً ما تكون أكثر خطورة من الارتجاج، ومع ذلك ، عندما تكون شديدة ، تكون الإصابة عادة من ضربة مباشرة إلى الجمجمة، في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث الإصابة بشكل غير مباشر ، مثل عندما تمدد الأوعية الدموية وتمزق ، "يرتد" الدماغ ضد الجدار الداخلي للجمجمة ، أو يتضخم الدماغ نتيجة للتغيرات الكيميائية.

تشمل أكثر أنواع الإصابات الخطيرة في الدماغ ما يلي:كسر الجمجمة

كسر الجمجمة هو كسر في واحدة من عظام الجمجمة، في معظم الحالات ، لا يؤدي كسر الجمجمة إلا إلى كدمة على سطح الدماغ، إذا انحرفت الجمجمة إلى الداخل ، فإن قطع العظم المكسورة تضغط لأسفل على سطح الدماغ، قد يحتاج هذا إلى مزيد من العناية الطبية الفورية وجراحة خاصة لإصلاحها.

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ورم دموي فوق الجافية

وهو أحد أكثر أنواع النزف خطورة التي يمكن أن تحدث داخل الرأس نتيجة لكسر في الجمجمة، يحدث ذلك عندما يخترق جزء كبير من العظام إحدى الأوعية الدموية الرئيسية في الجمجمة، عندما تنزف المنطقة المصابة ، تتشكل مجموعة من الدم تسمى ورم دموي في الفراغ بين الجمجمة والأغشية الخارجية (الجافية) التي تغطي الدماغ.

الأوعية الدموية التي تمزق عادة ما تكون شريانًا ، ويمتد الورم الدموي سريعًا ويضغط على الدماغ، هذا يمكن أن يسبب إصابة خطيرة وحتى الموت، الأورام الدموية فوق الجافية شائعة بشكل خاص بعد إصابات كبيرة فى الرأٍس.

ورم دموي تحت الجافية

عبارة عن مجموعة من الدم بين أغطية الدماغ وسطحه، يحدث ذلك عندما تؤدي إصابة الرأس إلى تمزق أي من الأوردة الكبيرة التي تحمل الدم بعيدًا عن سطح الدماغ، تميل الأورام الدموية تحت الجافية إلى الزيادة ببطء ، وأحيانا على مدار أيام أو أسابيع ، مع تفاقم الأعراض تدريجيا، هذا النوع من النزيف يؤدي إلى إصابة خطيرة بالمخ وحتى الموت إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه على الفور.

أعراض إصابات الرأس

تسبب إصابات الرأس العديد من الأعراض ، اعتمادًا على نوع الإصابة وشدتها وموقعها على الرأس والدماغ بداخله يمكن أن تشمل الأعراض العصبية للطفل ما يلي:

فقدان الوعى، عدم تجاوب، صداع الراس، دوخة، نعاس، قيء وغثيان، ارتباك، صعوبة فى المشى، كلام غير واضح، فقدان الذاكرة ، السلوك العدواني، نوبات التشنجات، خدر أو ضعف (شلل) جزء من الجسم

يمكن أن تشمل العلامات البدنية:

نتوء ، كدمة ، أو قطع على الرأس، تلون بالأسود والأزرق حول العينين أو خلف الأذن، دم يخرج من الأذن، سائل صاف من الأنف (قد يكون هذا هو السائل الصافي الذي يغسل الدماغ من خلال كسر الجمجمة بالقرب من الأنف)، بقعة ناعمة منتفخة بين عظام الجمجمة عند الأطفال الرضع.