شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة للتخلص من آلام الركبة أبرزها الزنجبيل وعصير الأناناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبير من الأشخاص خلال فصل الشتاء من الشعور بألم شديد في الركبة، وهذا الأمر يعرقل ممارستهم لحياتهم اليومية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي تساعدك علي التخلص من ألم الركبة وذلك وفقا لموقع " nutritionexp"، ومنها الحبوب الكاملة، وزيت الخردل، و الأفوكادو وعصير الأناناس والقرفة والشوفان والزنجبيل والشوفان، وللتعرف أكثر عن فوائد هذه العناصر للتخلص من ألم الركبة أقراء الأسطر القادمة.

-الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة يقلل من الالتهابات التي تسبب الألم في الركبة، ولذا عليك تناول الأرز البني ودقيق الشوفان والشعير .

- زيت الخردل

يمكنك استخدام زيت الخردل لتدليك الركبة، ولكن عليك دمجهم بزيت الزيتون أو جوز الهند وتدليكه على ركبتيه المؤلمة، فيعتبر زيت الخردل التي يمكن أن تعزز تدفق الدم الصحي إلى المنطقة المصابة، وفي الوقت نفسه تقلل الالتهاب.

-الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو علي بعض العناصر ومنها حمض الأوليك، الذي تظهر الدراسات أنه يمكن أن يقلل من المؤشرات الحيوية للالتهابات. أيا كان سبب آلام ركبتك ، سوف ينخفض ​​ألمك مع تراجع الالتهاب.

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-عصير الأناناس والقرفة والشوفان

عندما تبحث عن طريقة ملائمة للتخلص من ألم ركبتك فعليك تناول عصير الأناناس والقرفة والشوفان، فهم يحتويان علي فيتامين سي ومضاد قوي للالتهابات يطلق عليه بروميلين موجود في الأناناس، كما أن القرفة تقلل من تورم المفاصل والألم، ولذا يمكنك دمجهم معا مع بعض وتناولهم.

-عين الجمل

يعتبر عين الجمل، من أهم المكسرات التي تحتوي علي أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها مثالية للتخلص من ألام الركبة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد السعرات الحرارية ، فإن تناول عين الجمل يخفيف الضغط على الركبتين المؤلمة.

- الزنجبيل

الزنجبيل له طعم مميز ورائحة نافذة، كما أنه يحتوي علي مادة قوية مضادة للالتهابات، وهناك دراسات أجريت على مرضى التهاب المفاصل، وجد أن إضافة الزنجبيل إلى نظام دوائي يقلل من الألم أكثر من تناول الدواء وحده، ولذا عليك استمتع بالزنجبيل المبشور في جميع أنواع الوجبات الحلوة والمالحة، أو قم بصنع الشاي.