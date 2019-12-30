شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين الكحة المزمنة والحادة؟.. وأسباب السعال الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال الجاف من أكثر المشكلات الصحية المزعجة، ويختلف السعال فى مدته، فهناك سعال حاد وسعال مزمن.

ويستمر السعال المرتبط بالزكام أو الأنفلونزا حوالى أسبوع أو أسبوعين، بينما قد يستمر السعال بعد التعرض لفيروس لعدة أسابيع (تصل إلى حوالي 8 أسابيع) بعد الإصابة بمرض فيروسي، في حين أن بعض السعال يستمر لفترة أطول وعادة ما تكون علامة على وجود مشكلة كامنة، وذلك وفقاً لموقع "Doctor".

في البالغين والأطفال، يوصف السعال بأنه حاد (على المدى القصير) إذا كنت تعاني من السعال لمدة تصل إلى أسبوعين.

بالنسبة للبالغين، يوصف السعال الذي يستمر لأكثر من 8 أسابيع بأنه سعال مزمن (مستمر). أسباب السعال الجاف غالبًا ما يكون السعال الجاف نتيجة:

-مرض فيروسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا أو سعال ما بعد الفيروس أو ما بعد العدوى (سعال يستمر لأسابيع بعد مرض فيروسي).

ومع ذلك ، قد يكون السعال الجاف نتيجة لمشاكل أخرى ، مثل:

-التدخين، بسبب استنشاق المواد التي تسبب الحساسية، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة.

-تصريف إفرازات المخاط من الأنف أو الجيوب الأنفية أسفل الجزء الخلفي من الحلق - المعروف أيضًا باسم متلازمة السعال في مجرى الهواء العلوي).

-التهاب الحنجرة.

-الشخير، وهو سعال لا يوجد إلا في النهار ولا يحدث بسبب المرض - وغالبًا ما يصيب الأطفال في سن المدرسة).

-استنشاق جسم غريب (مثل الطعام أو الأشياء الأخرى التي يتم استنشاقها عن طريق الخطأ - عادةً عند الرضع والأطفال الصغار).

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-أنواع معينة من أمراض الرئة المعروفة باسم مرض الرئة الخلالي.

-أحد الآثار الجانبية للدواء (على سبيل المثال ، السعال هو أحد الآثار الجانبية المحتملة لمعظم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين - وغالبًا ما يتم وصفه لارتفاع ضغط الدم).

من الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للسعال الجاف ما يلي:

- جلطة دموية في الرئتين.

يمكن أن يتفاقم السعال الجاف من خلال:

-تنفس الهواء البارد والجاف.

-تلوث الهواء.

-استنشاق المهيجات مثل الغبار أو الدخان.

-التعرض لدخان التبغ.

-الاستخدام المفرط لصوتك.

-تغيير في درجة الحرارة.