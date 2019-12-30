شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التثدى عند الرجال.. أهمها اضطرابات الهرمونات وتقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التثدي هو حالة تجعل أنسجة الثدي منتفخة عند الأولاد والرجال يمكن أن يحدث ذلك عندما يتم التخلص من توازن اثنين من الهرمونات في الجسم، على الرغم من أن الثديين لا يتطور عند الرجال بالطريقة التي تحدث بها عند النساء ، إلا أن جميع الأولاد يولدون مع كمية صغيرة من نسيج الثدي.

ووفقا لتقرير لموقع webmed الطبى تصنع أجسام الأولاد هرمونًا يسمى التستوستيرون ، والذي يوجه نموهم الجنسي خلال فترة البلوغ، لكن الذكور يصنعون أيضا بعض الاستروجين وهو الهرمون الذي يدفع النمو الجنسي لدى الفتيات.

عندما يمر الفتى بالبلوغ ، أو عندما يقل جسم الرجل الأكبر سناً بقليل من هرمون التستوستيرون ، يتغير توازن الهرمونات.

في بعض الأحيان عندما يحدث ذلك ، تؤدي نسبة عالية من الإستروجين إلى تضخم أنسجة الثدي لدى الذكور، حوالي نصف الأولاد المراهقين وما يصل إلى ثلثي الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 سوف يحصلون على هذا إلى حد ما.

كيف يحدث التثدى عند الرجال؟

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني الذي يسبب نمو الثدي لدى الذكور ، وفي كثير من الأحيان السبب غير معروف.

بالإضافة إلى تغييرات الجسم مثل البلوغ والشيخوخة .



أسباب التثدى عند الرجال

الإصابة أو الأمراض التي تصيب الخصيتين ، والتي تصنع التستوستيرون.

مشاكل الغدة الدرقية ، حيث أن هرمونات تلك الغدة تتحكم في النمو والتطور الجنسي.

بعض أنواع السرطان ، بما في ذلك أورام الرئتين أو الغدة النخامية أو الغدد الكظرية.

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السمنة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من هرمون الاستروجين.

أدوية لمختلف الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب أو السرطان أو الاكتئاب أو القرحة.

الفشل الكلوي "عندما لم يعد بإمكانهم تنظيف وتصفية الدم من السموم"

مرض الكبد

قد يصاب بعض الأطفال الصغار بالثدي لفترة قصيرة بينما لا تزال هرمونات أمهم في أجسامهم.

أعراض التثدى

قد تكون أول علامة على التثدي عبارة عن كتلة من الأنسجة الدهنية تحت الحلمة، في بعض الأحيان يكون هذا الورم طريًا أو مؤلمًا.

هذا قد يجعل الشخص يقلق من إصابته بسرطان الثدي ، والذي يحدث في عدد صغير من الرجال. التثدي ليس بالضرورة علامة على السرطان ، لكن للتأكد من ذلك يجب إجراء العديد من الاختبارات.

قد يحدث تورم الثديين بشكل غير متساو ، حيث يصبح أحدهما أكبر من الآخر.

تتضمن عوامل الإصابة بتثدي الذكور ما يلي:

المراهقة، مراحل العمر المتقدمة، استخدام ستيرويدات لتحسين الأداء الرياضي، حالات صحية معينة، منها أمراض الكبد والكلى، ومرض الغدة الدرقية، والأورام النشطة هرمونيًا، ومتلازمة كلينفلتر.