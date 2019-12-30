فوائد الفاصوليا على صحة جسمك وبشرتك وشعرك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاصوليا الخضراء واحدة من أفضل أنواع الخضروات حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها فيتامين أ ، ج، ك، وحمض الفوليك والألياف والبروتين.

وبحسب ما ذكره موقع healthline فإن الفاصوليا الخضراء تحتوى على حمض الفوليك والثيامين والريبوفلافين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ومن فوائد الفاصوليا الصحية.

فوائد الفاصوليا لصحة الجسم

1:تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز نسبة السكر فى الدم والوقاية من الجلطات والأمراض.

2:تناول الفاصوليا يحد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين نظرا لاحتواء الفاصوليا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة القلب.

3:تحتوى الفاصوليا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

4:تناول الفاصوليا الخضراء مصدر جيد لتعزيز الخصوبة والحمل لذلك ينصح بتناول الفاصوليا الخضراء لزيادة فرص الإنجاب.

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5:تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على الوقاية من فقر الدم والحفاظ على صحة الجسم.

6:تعتبر الفاصوليا واحدة من أبرز أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات والمفاصل، وحمايتها من الهشاشة والكسور.

فوائد الفاصوليا الخضراء لصحة الشعر والبشرة

1: نظرا لاحتواء الفاصوليا الخضراء على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية فأنها تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

2: تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على نمو الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

3:تساعد الفاصوليا الخضراء على التخلص من الالتهابات وقشرة الشعر.