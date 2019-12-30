شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض سرطان البروستاتا.. منها ألم عند التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، والبروستاتا هي غدة في الجهاز التناسلي الذكري تفرز سائل البروستاتا، وهي مادة قلوية بيضاء حليبية تغذي وتحمي الحيوانات المنوية وتشكل حوالي ثلث حجم السائل المنوي، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض سرطان البروستاتا وكيفية حدوث السرطان وأنواع الأورام فى البروستاتا، وفقاً لموقع "Drugs".



اعراض سرطان البروستاتا

اعراض سرطان البروستاتا

أعراض سرطان البروستاتا تبدأ عندما ينمو سرطان البروستاتا، لدرجة أنه يبدأ في الضغط على مجرى البول الذي يحيط به، بعض سرطانات البروستاتا صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الشعور بها أثناء فحص المستقيم الروتيني وقد لا تسبب أي أعراض، وفى حالة ظهور أعراض قد تشمل الأعراض:

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

-شعور مؤلم أو حارق عند التبول.

-عدم القدرة على التبول.

-دم في البول أو السائل المنوي.

-مشاكل الانتصاب.

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-صعوبة في بدء التبول أو احتباس البول.

-ألم متكرر أو تصلب في أسفل الظهر أو الوركين أو الفخذين العلويين.

-تدفق ضعيف أو متقطع من البول.

العديد من هذه الأعراض شائعة في مشاكل البروستاتا الأخرى، وليس فقط سرطان البروستاتا، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، يجب عليك زيارة طبيبك أو أخصائي المسالك البولية.



اعراض سرطان البروستاتا

كيف يحدث سرطان البروستاتا؟

مليارات الخلايا تشكل الجسم البشري وأحيانا تتكاثر هذه الخلايا بطريقة غير خاضعة للرقابة، وتشكل كتلة من الأنسجة التي يمكن وصفها بأنها ورم، وهناك نوعان من الأورام الحميدة والخبيثة.

لا تنتشر الأورام الحميدة إلى أجزاء أخرى من الجسم ونادراً ما تهدد الحياة. -تضخم البروستاتا الحميد (BPH) هو حالة تتميز بالنمو غير الطبيعي لخلايا البروستاتا، في البروستاتا الحميد ، تنمو البروستاتا أكبر وتضغط على مجرى البول والمثانة، وتتداخل مع التدفق الطبيعي للبول، انها عادة لا تهدد الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الرجل وتؤدي إلى مشاكل خطيرة أخرى مثل سلس البول، احتباس البول (عندما لا تتمكن من إفراغ المثانة)، التهابات المسالك البولية، ونادراً ما تتسبب في تلف المثانة أو الكلى.

-الأورام الخبيثة وهي السرطان، تنقسم الخلايا الموجودة في هذه الأورام دون رقابة أو ترتيب ويمكنها مهاجمة الخلايا الطبيعية القريبة وتدميرها، يمكن للخلايا أيضًا أن تنفصل عن الورم وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم عن طريق الدم أو الجهاز اللمفاوي، وتشكل أورام الأقمار الصناعية، وتسمى السرطانات الثانوية، إذا تم العثور على شخص مصاب بأورام ثانوية في مناطق أخرى من الجسم مثل الغدد الليمفاوية أو العظام أو المثانة أو المستقيم ، يُقال إنه مصاب بسرطان البروستاتا المنتشر.

-معظم الرجال الذين يصابون بسرطان البروستاتا يزيد عمرهم عن 65 عامًا، على الرغم من أن سرعة نمو سرطان البروستاتا تختلف من رجل لآخر ، إلا أن الرجال كبار السن الذين يصابون بسرطان البروستاتا هم أكثر عرضة للإصابة بأورام بطيئة النمو للغاية مع ظهور أعراض قليلة أو عدم ظهور أى أعراض.