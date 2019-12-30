شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العدس للصحه يحمى من الإصابة بسكرى الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العدس من البقوليات المفيد للصحه حيث يحتوى على مستويات عالية من البروتين والألياف، والعدس من الوجبات الشتوية اللذيذة التى تمنح الشعور بالدفء ، سريع وسهل التحضير ومصدر جيد للبروتين ويمكن للعدس تعزيز الصحة ، واستهلاك جميع أنواع الأطعمة النباتية له ارتباطات مع انخفاض مخاطر العديد من الظروف الصحية المرتبطة بنمط الحياة.

ووفقا لموقع medicalnewstodayوجدت دراسة نشرت فى مجلة رابطة القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة نباتية أكثر صحية لديهم فرصة أقل للموت من أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب.

والعدس يحتوى على مجموعة واسعة من الألياف والفيتامينات والمعادن ، وقد يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ، والتى تعمل ضد الجذور الحرة ، وهي مركبات في الجسم قد تساهم في الالتهاب والسرطان .

فوائد العدسفوائد العدس لصحة القلب

العدس مصدر وفير للألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم . كل هذه العناصر الغذائية تدعم صحة القلب، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن زيادة تناول الألياف يمكن أن تقلل مستويات الكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) ، أو الكولسترول السيئ.

لا يقتصر الأمر على وجود علاقة بين الألياف وبين انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بل قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء تقدم المرض لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.

يضيف العدس الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية إلى النظام الغذائي، كما أنه يوفر البروتين وهو بديل ممتاز للحوم في الوجبات.

عندما يستبدل الشخص اللحوم في النظام الغذائي بأطعمة غنية بالألياف ، مثل العدس ، فإنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

لقد وجدت الدراسات أن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس يمكن أن يقلل ضغط الدم بشكل طبيعي، ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، العدس هو واحد من أفضل مصادر الغذاء للبوتاسيوم.

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فوائد العدس للحمل

يوفر العدس كمية كبيرة من الفولات، حمض الفوليك ضروري لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأجنة.

هذا الفيتامين الأساسي يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بسكري الحمل، ووجدت دراسة حديثة أن المرأة الحامل التى تتناول المزيد من الفولات خلال فترة الحمل أقل عرضة للإصابة بسكري الحمل.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن تستهلك الإناث في سن الإنجاب ما لا يقل عن 400 ميكروجرام من حمض الفوليك أو حمض الفوليك يوميًا، ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) النساء بزيادة المدخول أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

فوائد العدس للوقاية من السرطان

العدس أيضا وفير بالسيلينيوم ،السيلينيوم قد يقلل من معدلات نمو الأورام كما قد يحسن استجابة الشخص المناعية للعدوى عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا التائية، الخلايا التائية تقتل المرض.

والسيلينيوم قد يساعد في تقليل معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستات والرئة والمثانة والجلد والمريء وسرطان المعدة.