شكرا لقرائتكم خبر عن إسعافات أولية لعلاج التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة بالإفراط في تناول الطعام وتناول أطعمة سريعة وهو ما يزيد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، الذى يسبب أعراض عديدة منها ألم البطن والقئ وغيرها.

وفى هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها فى حالة إصابتك بالتسمم الغذائي فى احتفالات الكريسماس، وفقا لما ذكره الموقع الطبى البريطانى net doctor .



التسمم الغذائي في احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة التسمم الغذائي في احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة يمكن أن يكون التسمم الغذائي ناتجًا عن أي عدد من البكتيريا، ولكن الجناة الرئيسيون الذين يسببون التسمم هم: بكتيريا كامبيلوباكتر والسالمونيلا والآي كولاي، وكلها يمكن العثور عليها في اللحوم غير المطهية جيدًا أو منتجات الألبان غير المبسترة.

بالنسبة للكثيرين، سيكون تناول لحوم السلامي والتركي أو الديك الرومي فى عيد الميلاد أكبر مسببات التسمم الغذائي، إذا كانت هذه اللحوم غير مطهية جيدا.

أعراض التسمم الغذائي الأعراض الرئيسية للتسمم الغذائي هي:

-الشعور بالمرض.

-القيء ، الإسهال أو كليهما.

-تقلصات المعدة.

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-فقدان الشهية.

-حرارة عالية.

-نقص الطاقة ، وجع العضلات والضعف.

تبدأ الأعراض عادةً يومًا أو نحو ذلك بعد تناول الطعام الملوث ، على الرغم من أنه يمكن أن يبدأ خلال ساعات قليلة.

يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من التسمم الغذائي رعاية أنفسهم في المنزل بأمان ولا يحتاجون إلى علاج.

-من الأفضل شرب الكثير من الماء ، لتجنب الجفاف ، وتناول الوجبات الصغيرة والسوائل.

إذا كنتِ حاملًا ، أكثر من 60 عامًا ، تعاني من حالة صحية طويلة الأجل أو ضعف الجهاز المناعي ، يجب الذهاب فورا للطبيب أو الطوارئ.

بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفا ، مثل كبار السن أو الذين يعانون من حالة صحية أخرى ، يوصى باستخدام محلول الإماهة الفموية أو محلول الجفاف.