شكرا لقرائتكم خبر عن امراض قلبية تكشف عنها القسطرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الكثير من مرضى القلب لإجراء عمليه القسطرة لمعرفة السب بالحقيقي وراء الأزمة القلبية او الشعور بألم، وهو إجراء يتم فيه إدخال جهاز صغير في الأوعية الدموية الضيقة التي تمد القلب بالدم هذا الجهاز يوسع الشرايين ويزيد من تدفق الدم، وعند دخول القسطرة إلى القلب يستطيع الأطباء معرفة مشاكل الشرايين المختلفة من انسداد او وجود مشاكل فى عمل الصمامات وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى عمليات القلب المفتوح.

ووفقا لموقع Harvard health يستخدم أطباء القلب أنبوبًا رقيقًا صغيرًا يُسمى القسطرة مع بالون صغير في طرفه، يتم إدخال الأنبوب في مجرى الدم من خلال وعاء كبير في الذراع أو الساق، من خلال مراقبة تقدم الأنبوب على الأشعة السينية ، يقوم طبيب القلب بتوجيه الأنبوب إلى القلب ، حيث يتم إدخاله في الشريان التاجي الضيق ثم يتم نفخ البالون الصغير لتوسيع المنطقة الضيقة.

خلال معظم هذه الإجراءات ، يُدخل أخصائيو أمراض القلب أيضًا إطارًا سلكيًا معدنيًا يُعد بمثابة سقالة للمساعدة في الحفاظ على الشريان مفتوحًا، هذا الجهاز يسمى الدعامة ، ومن غير المرجح أن يتم إغلاق الشريان المسدود إذا كانت الدعامة في مكانها حتى مع وجود الدعامة في مكانها ، لا يزال بإمكان الشريان إغلاقها.

هناك نوعان من الدعامات:

الدعامات المعدنية العارية

الدعامات المغلفة

حتى مع وجود الدعامة في مكانها ، لا يزال بإمكان الشريان إغلاقه،. يمكن أن تتشكل جلطة دموية داخل الدعامة أو يمكن أن تتسبب ندبة لاحقة في تضييق الشريان، مع كلا النوعين من الدعامات ، يجب أن تأخذ الأدوية المضادة للصفائح الدموية لمنع تشكيل جلطة الدم.

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أما الدعامات المغلفة تمنع نمو الأنسجة لكنها تتطلب أن تأخذ الأدوية المضادة للصفائح الدموية لفترة أطول من الوقت مقارنة مع الدعامات المعدنية العارية.

ما هى استخدامات قسطرة القلب؟

تستخدم القسطرة لتوسيع الشرايين التاجية التي ضاقت بشكل كبير بواسطة تراكم الدهون الضارة.

كما انها تكشف عما إذا كانت الشرايين ضيقة أو مسدودة، حيث يذهب العديد من المرضى إلى الأطباء يشكون من ألم في الصدر أو أعراض أخرى لمرض الشريان التاجي، فى حالة ان الطبيب رأى أن ألم الصدر هو نوبة قلبية فسوف يكون الخيار الأمثل هو اجراء قسطرة لإجراء للكشف عن الأوعية الدموية في حالات الطوارئ.

في معظم المرضى ، تقوم عملية القسطرة بتخفيف آلام الصدر الناتجة عن تضييق الشريان التاجي ومع ذلك ، فإن ما يصل إلى 40 % من المرضى سيحتاجون إلى إجراء تاجي ثانٍ عادة ما يكون قسطرة ثانية في غضون عام واحد.

يمكن أيضًا استخدام القسطرة لتوسيع الشريان الضيق في أحد الأطراف ، وغالبًا ما يكون الشريان الفخذي أو الحرقفي إلى الساق.