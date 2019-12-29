فنجان قهوة وليمونة يساعدان في التخلص من آلام الصداع بعيدًا عن المسكنات

نشرت بوابة "هايل براكسست" الألمانية، خبر قد يمثل أهمية لكثيرين، حيث أشارت إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

وتعود أهمية خبر البوابة الألمانية إلى سهلولة تحضير ذلك "العلاج الطبيعي" في المنزل، وتأثيره المفترض على الصداع الذي لا يفلت منه أحد، وأكدت على أن تناول قهوة الاسبريسو بالليمون يساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي مع حالات الصداع النصفي.

وتتلخص "الوصفة" البسيطة من خلال تناول كوب من قهوة الاسبريسو، غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة، وأضافت البوابة الألمانية أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم، ولكن وإذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.

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