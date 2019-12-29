شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية لعلاج برودة القدمين فى الشتاء.. ومتى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع موسم الشتاء يعانى بعض الأشخاص من برودة القدمين، حتى بعد البقاء في البطانية لساعات. وفي بعض الأحيان، قد يكون الشعور بالبرد الشديد أحد أعراض المشكلات الصحية المختلفة مثل فقر الدم أو متلازمة تململ الساق أو متلازمة التعب المزمن أو تلف الأعصاب أو السكري أو قصور الغدة الدرقية أو انخفاض حرارة الجسم، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا. الطرق المنزلية لعلاج برودة القدمين ١-التدليك مع الزيت الدافئ الطرق المنزلية لعلاج برودة القدمين ١-التدليك مع الزيت الدافئ

التدليك هو أبسط طريقة علاجية لاستعادة الدفء في قدميك، فرك القدمين يحفز تدفق الدم وبالتالي يزيد من توفير الأكسجين ووصولها للقدمين.

٢- حمام الملح الخشن الدافئ

في المنزل يمكنك نقع قدميك في الماء الساخن مع الملح الخشن، سوف تعطي حرارة الماء قدميك تأثير التدفئة وسيوفر الملح الخشن لجسمك المغنيسيوم.

٣-تناول الأطعمة الغنية بالحديد

يعد نقص الحديد أحد أكثر أسباب فقر الدم شيوعًا ، مما قد يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين.

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لمحاربة فقر الدم ، استهلك الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمور وفول الصويا والسبانخ والتفاح والمشمش المجفف والزيتون والشمندر في نظامك الغذائي اليومي.

متى يجب أن تذهب إلى الطبيب؟برودة القدمين من حين لآخر أمر طبيعي ، ولكن هناك بعض الحالات التي قد تكون فيها زيارة الطبيب ضرورية. قابل طبيبك إذا كان لديك أقدام باردة أو الأطراف الأخرى مثل: اليدين، مع الأعراض التالية:

- إعياء وتعب.

- فقدان أو زيادة الوزن.

- حمى.

- ألم المفاصل.

- تقرحات في راحة يدك وقدميك يستغرقان وقتًا أطول من المعتاد للشفاء

- طفح جلدي على الجلد.

-إذا كانت قدميك غير باردة عند لمسك ولكنك تشعر بالبرد داخلياً، فانتقل إلى طبيبك لأن ذلك قد يكون بسبب تلف الأعصاب.