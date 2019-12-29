تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الحلبة

لا يحب الكثير تناول مشروب الحلبة، نظرا إلى رائحته النفاذة التي تظلمها، وتجعل العديد من الأشخاص يعزفون عن شربها، إلى جانب التصور الخاطيء عن الحلبة والتي يقصر البعض فوائدها فقط على النساء حديثي الولادة، لقدرتها الساحرة على إدرار لبن الأم فور الولادة.وعلى الرغم من أن حبات الحلبة الصغيرة النفاذة لا ترقى إلى ذوق البعض لتكون مشروبا يوميا، إلى أن فوائدها المذهلة للبشرة قد تغير النظرة السلبية للحلبة وتجعل البعض يقبل على شرائها دون تأفف، لتناولها كمشروب يومي.

ولايمكن استخدام الحلبة كمشروب دافيء مفيد فقط، لكن يمكن استخدامها أيضا كزيت في علاج عددا من الحالات المرضية، لتوافر مادتي الكولين والتريكولينين، إضافة إلى الزيوت الطيارة والمواد الصمغية، إلى جانب فوائدها الكبيرة للبشرة والوجه، وقدرتها على منح النضارة المطلوبة.

للحلبة فوائد كثيرة للجسم من بينها:

تعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإسهال وعسر البول

تنظم الدورة الشهرية.

تعالج تقرحات المعدة والاثني عشر.

تعالج أمراض الجهاز التنفسي كالسعال والربو.

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تخفض نسبة السكر في الدم.

تساعد في عملية الهضم، وتقوي المعدة.

تقتل ديدان المعدة وتدر الحليب عند المرأة المرضع.

تخفض الكوليسترول في الدم وتلين المعدة.

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