القاهرة - لايف ستايل
اكتشف علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية نوعا من الطحالب في بحر اليابان، تحتوي على مركبات بيولوجية نشطة قادرة على وقف نمو خلايا سرطان المريء.ويشير بيان الجامعة، إلى أن مركبات كارجينان المعروفة التي يحصل عليها من الطحالب الحمراء، تستخدم في الصناعات الغذائية كمثخن طبيعي (E407)، ولكن لم تدرس خصائصها العلاجية بدرجة كافية، مع أن الخبراء أثبتوا أنها مضادة للأورام والفيروسات والبكتيريا ولها خصائص مفيدة.
وجاء في بيان الجامعة "أكدت نتائج الدراسات الأساسية التي أجراها علماء من مختبرات الصيدلة والاختبارات الحيوية وتكنولوجيا الخلايا الطبية الحيوية في كلية الطب البيولوجي بالجامعة، أن الكاراجينين ومشتقاتها، تمكنت من وقف نمو خلايا سرطان المريء، والسرطانات الغدية وسرطانات الخلايا الحرشفية في المختبر." ويشير البيان، إلى أنها لا تلحق أي ضرر بالخلايا البشرية السليمة.
وأن لمشتقات الكاراجينين، خصائص علاجية واسعة. لذلك يخطط الباحثون لدراسة آلية تأثيرها في نمو الخلايا السرطانية، ومن ثم اختبارها على الحيوانات.
وجاء في البيان، " يحتمل أن تستخدم هذه المركبات مستقبلا للوقاية من أورام الجهاز الهضمي".
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن تم أكتشاف طحالب تساعد علي إبطاء نمو الخلايا السرطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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