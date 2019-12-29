دراسة تؤكد أن يوجد علاقة بين النقود والأنفلونزا

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، أن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.وقد وضح خبراء الهيئة، أن فيروس الانفلونزا، يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب من الخزينة.
ويضيف الخبراء، تطبع في بعض البلدان الأوراق النقدية على أوراق خاصة معقمة، ولكنهم لم يذكروا في أي بلد.
كما كشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الانفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض. لذلك ينصحون، بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية فقط. وعدم تناول المضادات الحيوية، لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المرضية.
وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن الأوراق المالية الرومانية، هي الأقذر وأن البكتيريا تعشش في الدولار الأمريكي والكندي والروبية الهندية.
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