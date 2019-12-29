شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب كبار السن أنواع .. اعرفهم عشان تحدد العلاج المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الأمراض النفسية التى تصيب كبار السن بشكل خاص، وهناك عدة أنواع من الاكتئاب الذى يحدث لكبار السن، وفي معظم الحالات، تكون علامات الاكتئاب والقلق هي نفسها بالنسبة لكبار السن والأشخاص الأصغر سنا، لكن من المحتمل أن يكون لدى كبار السن بشكل مختلف، نتعرف عليها فى هذا التقرير وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى. علامات تشير إلى اكتئاب كبار السنقد يواجه كبار السن علامات تختلف قليلاً عن الشباب، فبدلاً من الشعور بالحزن أو الإرهاق، قد يشعر كبار السن بالأعراض التالية: علامات تشير إلى اكتئاب كبار السنقد يواجه كبار السن علامات تختلف قليلاً عن الشباب، فبدلاً من الشعور بالحزن أو الإرهاق، قد يشعر كبار السن بالأعراض التالية:

-المشاكل المعرفية.

-فقدان الاهتمام بالأنشطة.

-فقدان التركيز.

- الأوجاع والآلام.

-مشاكل في الجهاز الهضمي.

- أفكار انتحارية، لكن في حين قد يركز الشباب على إيذاء أنفسهم، فقد يرغب كبار السن في ألا يستيقظوا في الصباح.

-الرجال كبار السن أكثر عرضة للانتحار من النساء، لكن إجراء فحوصات دورية يعد تقييمًا صحيًا مهمًا لكل فرد في هذه الفئة العمرية.

3 أنواع من الاكتئابيمكن أن يعاني كبار السن من عدة أنواع من الاكتئاب، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكى للصحة العقلية:

1-الاكتئاب الشديد: الأعراض شديدة بما فيه الكفاية للتداخل والتأثير على العمل والنوم والدراسة والشهية والاستمتاع بالحياة، وقد يرتبط هذا مع مرض الذهان أو الفصام.

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2- الاكتئاب المستمر المعتدل الذي قد يستمر لمدة عامين أو أكثر.

3-الاضطراب العاطفي الموسمي: أعراض الاكتئاب التي تحدث أو أكثر انتشارًا خلال مواسم معينة (عادة ، أشهر الخريف والشتاء).

ما يجب القيام به للتعامل مع اكتئاب كبار السن

يجب على أفراد الأسرة والأصدقاء ومقدمي الرعاية ملاحظة تغير السلوكيات والمواقف ، وإذا لاحظت تغييرات ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة:

-تقديم الدعم والمساعدة.

-اعرض عليهم الذهاب للطبيب.

-استمع جيدا.

-قم بدعوة كبار السن الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق للتنزه أو المشى.

-إشراكهم في أنشطة أخرى.

-ذكرهم أن الاكتئاب سوف يقل مع الوقت والعلاج.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أعراض الاكتئاب أو القلق، يجب ألا تستهين بالأمر واذهب للطبيب قبل أن تتفاقم الأعراض.