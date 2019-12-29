تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الرمان و الاناناس و التوت

المقادير 3 x عدد اناناس (شرائح)

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة كبيرة جوزهند

½ x كوب رمان (حبوب)

½ x كوب توت الطريقة: هنعصر الأناناس والرمان في الخلاط .

و بعدين نضيف العسل والتوت ويخلط الجميع جيداً .

هنصب في الاكواب وبعدين نضيف جوز الهند ويترك ساعة في الثلاجةثم يقدم مجملاً بالأناناس والتوت. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دبس الرمان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لبنة الرمان

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