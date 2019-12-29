تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دبس الرمان

المقادير

1 x كيلو رمان (مقشر ومفصص)

1 x كوب سكر

1 x رشة ملح

½ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

في الخلاط نضع الرمان ونضربة جيدا مع اضافة ربع كوب ماء حتى ينعم الخليط تماما.

نقوم بتصفية الخليط عبر شاش او مصفاة سلك ناعمة.

في كسرولة على نار متوسطة نضع العصير مع السكر وعصير الليمون ورشة الملح ونقلب بمضرب سلك حتى نتأكد من إذابة السكر تماما.

ندع المزيج يغلي عشر دقائق، ثم نهدئ النار عليه، ونتركه يغلي على نار هادئة مدة ساعة ونصف او ساعتين، وسنلاحظ ان المزيج بدأ يثقل.

بعد ما يبرد تماما، نقوم بسكب الدبس في برطمان معقم ويحفظ بالثلاجة.

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