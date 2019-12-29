تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لبنة الرمان

المقادير 2 x معلقة كبيرة شراب (رمان)

2 x معلقة كبيرة سمسم

½ x كيلو لبنّه

½ x كوب رمان (حبوب) الطريقة: تقلب اللبنة مع شراب الرمان وحبوبه

يوضع الخليط فى طبق للتقديم , ثم يرش فوقه حبوب السمسم , ويقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رمان باللبن تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرعمل كيكة الدخن بالسمسم

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