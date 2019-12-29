تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خشاف رمضان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
20 x عدد زبيب (او حسب الرغبة)
10 x عدد مشمشية
10 x عدد قرصيا
10 x عدد تمر (جاف)
5 x كوب ماء
3 x معلقة كبيرة ماء زهر (او ماء ورد)
½ x لفة قمر الدين
الطريقة:
في الصباح يتم نقع قمر الدين في ماء غير محلي في إناء عميق .(أو ننقعه من قبلها بليلة ويحفظ بالثلاجة )
هنشطف التمر ونخليه وننقعه مع قمر الدين.
قبل التقديم بساعتين هنضيف القراصيا والمشمشية والزبيب.
يوزع في الأكواب ومن الممكن إضافة حلقات الموز علي الوجه ، أو قطرات ماء الورد أو ماء الزهر أو المكسرات حسب الرغبة. بالهنا والشفا
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