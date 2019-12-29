تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خشاف رمضان

المقادير

20 x عدد زبيب (او حسب الرغبة)

10 x عدد مشمشية

10 x عدد قرصيا

10 x عدد تمر (جاف)

5 x كوب ماء

3 x معلقة كبيرة ماء زهر (او ماء ورد)

½ x لفة قمر الدين

الطريقة:

في الصباح يتم نقع قمر الدين في ماء غير محلي في إناء عميق .(أو ننقعه من قبلها بليلة ويحفظ بالثلاجة )

هنشطف التمر ونخليه وننقعه مع قمر الدين.

قبل التقديم بساعتين هنضيف القراصيا والمشمشية والزبيب.

يوزع في الأكواب ومن الممكن إضافة حلقات الموز علي الوجه ، أو قطرات ماء الورد أو ماء الزهر أو المكسرات حسب الرغبة. بالهنا والشفا

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