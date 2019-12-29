تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف قمر الدين

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كيلو مشمش

1 ½ x معلقة صغيرة ملح ليمون

½ x كوب ماء الطريقة: يغسل المشمش جيدا وتنزع النواة.

ثم يوضف فى وعاء على النار مع الماء ويترك على النار حتى يطرى المشمش تماما.

ثم يترك حتى يبرد ثم نضعة فى الخلاط ويضرب جيدا حتى ينعم تماما.

ثم يصفى بالمصفاة حتى تزال أى كتل أو شوائب.

ثم يوضع ثانيا على نار هادئة ويترك لمدة ساعة حتى يسمك.

ثم نضيف ملح الليمون ونقلب ويرفع من على النار.

نحضر كيس بلاستيك أو ورق زبدة ويدهن بفرشاة زيت ثم يصب فوقة خليط قمر الدين ويترك فى مكان جيد التهوية لمدة يومين ثم يلف ونضعة فى الثلاجة لحين الإستخدام بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة المشمش تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون

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