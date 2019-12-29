تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر بالسكر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة سكر بنى
2 x معلقة صغيرة قرفة
2 x معلقة كبيرة زبدة
1 x باكو عجينة الباف بيستري
1 x رشة حبهان (مطحون)
1 x رشة قرنفل (مطحون)
الطريقة:
فى وعاء صغير نمزج السكر والقرفة والقرنفل والحبهان.
تقطع وحدات العجين لنصفين وتدهن العجين بالزبد وترص فى صينية.
ثم ترش بخليط السكر ثم نعمل على ثنى حواف العجين للداخل ثم توضع فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة او لحين أن تاخذ لون ذهبى.
ترص فى طبق التقديم وتترك حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.
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