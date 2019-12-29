تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اصابع القرفة بالسكر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة سكر
2 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x كوب سكر
1 x كوب ماء
1 x معلقة صغيرة قرفة
1 x كوب دقيق
1 x معلقة صغيرة ملح
الطريقة:
في طاسة غويطة هنضيف كوب ماء و معلقة سكر كبيرة و نصف معلقة ملح ضغيرة و معلقة زيت ذرة.
بمعلقة خشب هنقلّب و نسيب الماء يغلي.
اول ما تغلي هنرفع الطاسة من على النار.
نضيف عليها الدقيق و نقلّبهم كويس حوالي 30 ثانية.
نسيب الخليط يبرد شوية.
في حلة كبيرة نضيف الزيت و نسيبه يسخن.
على ما الزيت يسخن نجهز الخليط بتاعنا في مكبس الكريمة.
اول ما الزيت يسخن نبدأ بالراحة نّنزل الخليط في الزيت بالمكبس و نفصله بالسكين عند الطول المناسب.. و نكرر العملية
نقلي الأصابع لحد ما يتحول لونها الي اللون الذهبي
بعد ما نرفعهم من على النار نحطهم على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت.
في طبق مسطح هنضيف نصف كوب سكر و معلقة قرفة صغيرة و نخلطهم كويس
نلّف كل صباع في الطبق لحد ما يتغطى كله بالقرفة و السكر. جاهز للتقديم
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