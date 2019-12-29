تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اصابع القرفة بالسكر

المقادير

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x كوب سكر

1 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

في طاسة غويطة هنضيف كوب ماء و معلقة سكر كبيرة و نصف معلقة ملح ضغيرة و معلقة زيت ذرة.

بمعلقة خشب هنقلّب و نسيب الماء يغلي.

اول ما تغلي هنرفع الطاسة من على النار.

نضيف عليها الدقيق و نقلّبهم كويس حوالي 30 ثانية.

نسيب الخليط يبرد شوية.

في حلة كبيرة نضيف الزيت و نسيبه يسخن.

على ما الزيت يسخن نجهز الخليط بتاعنا في مكبس الكريمة.

اول ما الزيت يسخن نبدأ بالراحة نّنزل الخليط في الزيت بالمكبس و نفصله بالسكين عند الطول المناسب.. و نكرر العملية

نقلي الأصابع لحد ما يتحول لونها الي اللون الذهبي

بعد ما نرفعهم من على النار نحطهم على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت.

في طبق مسطح هنضيف نصف كوب سكر و معلقة قرفة صغيرة و نخلطهم كويس

نلّف كل صباع في الطبق لحد ما يتغطى كله بالقرفة و السكر. جاهز للتقديم

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