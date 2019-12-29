تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب مرق الدجاج

2 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة (حلقات)

1 x عدد جزر (مكعبات)

1 x عدد بطاطس (مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x كوب عصير برتقال

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x عدد ورق لورا

½ x كيلو طماطم (مكعبات) الطريقة: فى إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الجزر والبطاطس ونقلب.

ثم نضيف الطماطم والسكر وورق اللورا ومرق الدجاج ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ونغطى الإناء ويترك لمدة 15 دقيقة.

ننزع ورق اللورا ثم نضع الشوربة فى الخلاط الكهربائى ونخلط جيدا حتى ينعم الخليط تماما.

ثم نضع الشوربة ثانيا فى إناء على نار هادئة ونضيف عصير البرتقال ونقلب.

ثم نتبل بالملح والفلفل وتترك الشوربة حتى الغليان ثم نضيف الكريمة وترفع من على النار.

تصب فى أطباق التقديم تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالباذنجان والطماطم

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