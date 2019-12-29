تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكريمة بالشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة شوفان

1 x عدد حباية جزر (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x عدد بطاطس (كبيرة مسلوقة ومقطعه صغير)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد مكعب مرقة دجاج الطريقة: نحضر طاسة ونسخن الزيت ونشوح البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف الجزر ونقلب لمدة دقيقة، ثم الدقيق مع التقليب السريع.

في الخلاط نضرب مكعب مرق الدجاج و البطاطس بالماء والشوفان والملح والفلفل ويضاف على الخليط السابق ثم نقلب جيداً ويترك على النار حتى يصبح سميكاً ويقدم ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عجينة البيتزا بالشوفان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة

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