تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الجبن الشيدر والموتزريلا والرومي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج

2 x عدد بيضة (كبيرة)

1 x كوب جبنة رومي

1 x كوب جبنة شيدر

1 x كوب جبنة موزريلا

¾ x كوب بقسماط مطحون

½ x كوب دقيق الطريقة: في وعاء نخلط الجبن الشيدر والموتزريلا والرومي والبقدونس والملح والفلفل وبيضة ونخلط جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة، اذا شعرنا ان الخليط جاف نضيف بيضة اخرى.

في بولة صغيرة نخفق البيضة الاخرى مع ملح وفلفل.

نضع الدقيق في طبق والبقسماط في طبق اخر.

نشكل خليط الجبنة على شكل اصابع او كور ونغمسها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ونكرر العملية مع بقية المقدار.

نقلي اصابع الجبنة في زيت نباتي غزير حتى تأخذ اللون الذهبي، وتقدم ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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