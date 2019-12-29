تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروم بالبشاميل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x كوب سبانخ

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطع مكعبات صغيرة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x كيلو مشروم (حجمة كبير)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب بشامل

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة ملح (او حسب الرغبة)

¼ x كوب ماء الطريقة: ننزع سيقان المشروم ونحاول بملعقه نفرغها من الداخل.

نشوح البصل والثوم معا في قليل من الزيت ثم نضيف الدجاج حتي تدخل في سوي ثم السبانخ والملح والفلفل وجوز الطيب.

نرفع الحشوه من علي النار ونحضر البايركس نضع به قليل من الماء ونحشي المشروم بالسبانخ والفراخ ونرصها.

نضع علي وجه كل واحده مشروم ملعقه بشاميل وملعقه جبنه موتزاريلا.

ندخلها الفرن حتي تستوي ويتحمر وجهها ثم تخرج وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبرغل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة والمشروم

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