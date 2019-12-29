تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر الرومى المدخن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x شريحة خبز

2 x معلقة كبيرة مستردة

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة أوريجانو

1 x عدد كمثرى

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة كبيرة خل

½ x كوب مايونيز

½ x كوب عين جمل (مفروم فرما خشنا)

¼ x كيلو تركي مدخن الطريقة: نعمل على تمرير فص الثوم على شرائح الخبز وندهنها بزيت الزيتون ثم نرصها فى صينية على طبقة واحدة ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق أو لحين أن تأخذ لون ذهبى.

فى وعاء نضع المايونيز والثوم والخل والمستردة والاوريجانو ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

نقطع الرومى المدخن لقطع متوسطة الحجم ونضعها فى وعاء مع الكمثرى وعين الجمل.

ثم نضيف مزيج المايونيز ونتبل بالملح والفلفل ونقلب.

نوزع خليط التركى فوق كل شريحة من شرائح الخبز المعدة سابقا وترص فى طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة والمشروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز الكايزر

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