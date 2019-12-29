شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلامة الغذائية بأبو ظبى توقع اتفاقية للارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​وقعت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبو ظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، اتفاقية للارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين، وذلك ضمن مشاركتهما بفعاليات النسخة العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق في سبيل الوقاية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض المشتركة والمنقولة عبر الغذاء والحيوان وأمراض العصر المزمنة المرتبطة بالأغذية.

وأكد سعيد البحري العامري، مدير هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي في إمارة أبو ظبي، وحرصًا على تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وتفعيل الرقابة على المواد الغذائية في كل مراحل تداولها لحماية المستهلك من أية مخاطر صحية، وتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض.



ابو ظبى

وأضاف العامري، أن مجالات التعاون تضمنت التعاون والتنسيق في تحقيق متطلبات إستراتيجية الأمن الغذائي الاتحادية والمحلية، وإضافة شعارات وقاية للأطعمة الصحية، وبرنامج الأمراض المنقولة عبر الغذاء والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتعاون والتنسيق لمراقبة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ومراقبة مقاومة الجراثيم لها، وتبادل المعلومات بين مراكز العمليات على مدار الساعة.

ومن جهته أكد سعادة مطر سعيد النعيمي مدير مركز أبوظبي للصحة العامة، أهمية تعزيز الشراكة مع الهيئات والجهات المختلفة المعنية بالأمور الصحية، وذلك لتعزيز متطلبات الصحة العامة بكل مجالاتها، وذلك لتحقيق وقاية كافية بين أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض المنقولة عبر الغذاء والحيوان، وأمراض العصر المزمنة المرتبطة بالأغذية غير الصحية كالسمنة، التي تزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات المزمنة كارتفاع ضغط الدم الشرياني.

Advertisements



هيئة الزراعة والصحة الغذائية

وتعد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي الجهة المسئولة عن الزراعة وسلامة الأغذية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك الصحة الحيوانية والأمن الحيوي، وأيضًا تشجع الهيئة وتدعم البحوث في جميع مجالات الأغذية والزراعة والتي تؤدي إلى تطوير المواصفات والمعايير والأنظمة التي تطابق أحدث المقاييس العالمية في مجالها.