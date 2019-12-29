هيلاري داف تنشر كواليس زفافها مع عائلتها وصور جديدة لفستانها المذهل

شاركت المغنية العالمية هيلارى داف، البالغ عمرها 32 عاما، متابعيها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، بصور من حفل زفافها من المغنى ماثيو كوما، الذى أقيم مراسمه فى فناء منزلها الخلفى بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد قصة حب استمرت لعامين، حيث تمت خطبتهما فى مايو 2019 قبل أن يتم الزواج رسميًا.

وقد نشرت النجمة العالمية 4 صور جديدة عن حفل زفافها، مع شرح لكل صورة، وكان أبرزها صورتها وهى تحمل كأس نبيذ بينما تنساب الأكمام الفضفاضة خلفها، وتشارك زوجها ماثيو كوما الضحكات التى تكاد تسمع صوتها من داخل الصورة، وعلقت على الصورة قائلة :" اليوم الأكثر سحرا مع من أحب ليلا".

كما نشرت هيلارى داف صورتها بفستان الزفاف وهى تحمل طفلتها بانكس فى الممر، وعلقت قائلة : "بكت الفتاة الصغيرة حتى فتحنا الباب الأمامى وعرفت أننا نسير نحو والدها."وفى إحدى الصور حظت هيلارى بتعليق متابعة لها أثنت على ستايل الأكمام فأجابت هيلارى: " كانت الأكمام هى كل شيء". شاركت داف أيضا بصورة لكوما يسير فى الممر مع ابنها لوكا، وعلقت قائلة :" أفضل اللاعبين الذين أعرفهم"، كما نشرت صورة عائلية لنفسها وزوجها والطفلين، مصحوبا بتعليق " حزينة لمرور هذا اليوم بسرعة".

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