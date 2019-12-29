شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من التهاب الشعب الهوائية الحاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الشعب الهوائية الحاد هو حاله مرضية تنتشر بكثرة خلال موسم الشتاء وغالبا ما تكون مصاحبه لنزلات البرد والانفلونزا، يمكن أن يكون الالتهاب ناتجًا عن التهاب أو عن عوامل أخرى تهيج الشعب الهوائية ، مثل تدخين السجائر والحساسية والتعرض للأبخرة من بعض المواد الكيميائية، عادة ما يبدأ التهاب الشعب الهوائية الحاد الناجم عن الإصابة بمرض في الجهاز التنفسي العلوي ، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا (الأنفلونزا) ، التي تنتشر من الأنف وتحلق في مجرى الهواء.

ووفقا لتقرير لموقع healthline التهاب الشعب الهوائية الحاد لا يؤثر على الرئتين مثل الالتهاب الرئوي،و يظهر الالتهاب الرئوي على الأشعة السينية على الصدر ، لكن التهاب الشعب الهوائية الحاد لا يحدث عادة.

معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد ناتجة عن فيروسات ، على الرغم من أن هذه الحالة قد تسببها أيضًا البكتيريا.

أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد

أهم أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد هو السعال، ويمكن أن يكون السعال جافًا أو يمكن أن ينتج البلغم ، وهي المادة التي تشبه المخاط التي تم تربيتها من الرئتين، قد يكون البلغم واضحًا أو غائمًا أو بنيا أو صفراء أو خضراء، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الصفير ، وضيق الصدر أو الألم ، وضيق التنفس ، والتهاب الحلق ، واحتقان الأنف ، والحمى ، والتعب.

تزول معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد دون علاج في غضون خمسة أيام ، على الرغم من أن السعال يستمر عادة من 7 إلى 10 أيام، في بعض الحالات ، يستمر السعال لعدة أسابيع أو حتى أشهر بعد انتهاء العدوى لأن بطانات الشعب الهوائية لا تزال متهيجة وقد تصبح ضيقة كما هو الحال في الربو.

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يمكن لأجهزة الاستنشاق أن تساعد في علاج السعال في هذه الحالات، عندما يعود التهاب الشعب الهوائية بشكل متكرر أو يحدث معظم أيام الشهر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في السنة لمدة عامين ، فإنه يسمى التهاب الشعب الهوائية المزمن، يحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن في أغلب الأحيان عند المدخنين الحاليين والسابقين.

لا توجد وسيلة لمنع جميع حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد ومع ذلك ، يمكن الحد من خطر التهاب الشعب الهوائية والمضاعفات من خلال عدم التدخين والحصول على لقاح الانفلونزا للحد من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية الحاد.

طرق علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد

معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد لا تحتاج إلى علاج طبي، يساعد شرب الكثير من السوائل للحفاظ على المخاط رقيقًا ومائيًا ويسهل سعاله، كما يمكن للهواء الدافئ الرطب أن يخفف البلغم ويجعل السعال والتنفس أسهل. لهذا السبب ، يوصي العديد من الأطباء بواحد على الأقل مما يلي للأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية الاستحمام بالماء الساخن، شرب الشاي الساخن أو الحساء، التنفس في البخار من الحوض أو وعاء مملوء بالماء الساخن.

إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناجم عن عدوى بكتيرية ولم يتحسن من تلقاء نفسه ، فقد يتم وصف المضادات الحيوية.