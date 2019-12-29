شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين التكميم البكيني وذو الفتحة الواحدة والدقيق..الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخراً مجموعة من جراحات السمنة الحديثة مثل التكميم البكيني وذو الفتحة الواحدة والدقيق، مما يجعلنا في حيرة لاختيار الافضل.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي الفرق بين التكميم البكيني وذو الفتحة الواحدة والدقيق.

واكد ان التكميم البكيني وذو الفتحة الواحدة والدقيق جميعهما جراحات حديثة ضمن جراحات السمنة، وهي تقنيات مختلفة يتم العمل بها لتقليل حجم فتحات الجراحة بالمنظار.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الجراح لكي يعمل وهو في كامل راحته المفروض ان يكون للمنظار خمس فتحات، فتحه للكاميرا تكون اعلى السرة، يمسك بها (الكاميرا مان) او احد المساعدين، اما الجراح فلابد ان يعمل بيده الاثنين فسيكون هناك فتحة باليمين واخرى باليسار، اما اذا كان حجم الكبد كبير فسيكون هناك رافع للكبد، وهناك فتحة خامسة اخيرة للمساعد الذي يساعد الطبيب في اجراء العملية.



جراحات بتقنيات حديثه ضمن جراحات السمنة

وفي السياق ذاته، اشار الي ان التكميم البكيني يعني اختصار الفتحات الخمسة في البكيني لاين او خط البكيني، ونفتح فتحات المنظار في البكيني لاين، وهذا يعني انه في مكان فتح الولادة القيصرية يكون به فتحات المنظار، بحيث لا يتم رؤية مكان الفتحات بعد اجراء العملية، لافتاً إلي ان التكميم البكيني به القليل من الصعوبة على الجراح ويحتاج الكثير من الامكانيات، حيث يحتاج الي ادوات طويلة للغاية، وكاميرا طويلة ايضا، فلا يمكن اجراؤها الا مع جراح متمكن كثيرا من ادواته.



فتحات يحتاجها المنظار عند اجراء جراحات السمنة

اما التكميم ذو الفتحة الواحدة فأكد الدكتور كريم صبري انه لكي نقوم بإجراء تلك العملية يجب إحضار اداه خاصة من بعض الشركات تشبه القمع به فتحات صغيرة، يفتح لها فتحة في السرة حتى تدخل وتكون الادوات الخاصة بالمنظار داخل هذه الفتحات الصغيرة، وهو ليس افضل شئ للجراح لانه يعمل في مساحة ضيقة.

وبالنسبة للتكميم الدقيق اكد الدكتور كريم صبري انه يتم من خلال الخمس فتحات ولكن بآلات دقيقة للغاية سمكها 3 ملي، مشيراً الي ان جميع التقنيات السالفة الذكر سواء كان البكيني او ذو الفتحة الواحدة او الدقيق، تحتاج الي اوزان قليلة وليست الاوزان التي تفوق الـ200 و 300 كيلو، لان جدار البطن في تلك الحالة سيكون سميك للغاية.

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